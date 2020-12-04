Nevşehir’de 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Patnos İlamt ve İnfaz Bürosunca yaralama suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.S. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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