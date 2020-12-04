Nevşehir Emniyeti siber dolandırıcılığa hazırladığı video ile dikkat çekti

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Türkiye’de son günlerde artan siber dolandırıcılık konusunda vatandaşları hazırladığı video ile uyaran Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nün kısa filmi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye’de ve Nevşehir’de artan siber dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları hazırladığı kısa film ile uyaran Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nün siber dolandırıcılığa dikkat çeken filmi sosyal medyada büyük beğeni topladı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kısa filmde, amcadan, haladan gelmiş gibi gözüken mesajların dolandırıcıların yeni yöntemi olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, “Yakınlarınızdan geldiğini düşündüğünüz mesajlar 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık amaçlı olabilir. Bizzat kendileriyle iletişime geçmeden bu tuzağa düşmeyelim. Siber korsanlara karşı dikkatli olalım” yazısı paylaşıldı.

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