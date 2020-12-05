Cefakar anne oğlunun ameliyat parasını kumbara ile toplamaya çalışıyor Ameliyat parasını dağıttığı kumbaralar ile toplamaya çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cefakar anne oğlunun ameliyat parasını kumbara ile toplamaya çalışıyor Ameliyat parasını dağıttığı kumbaralar ile toplamaya çalışıyor

İHA

Cefakar anne oğlunun ameliyat parasını kumbara ile toplamaya çalışıyor Ameliyat parasını dağıttığı kumbaralar ile toplamaya çalışıyor

Nevşehir’de yaşayan 4 buçuk yaşındaki Mustafa Efe Özcan, kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulağı olmadan dünyaya geldi. Anne Funda Özcan’da oğlunun ameliyat parasını toparlayabilmek amacıyla yaptırmış olduğu kumbaraları esnaflara dağıtarak ameliyat parasını toplamaya çalışıyor.
Nevşehir’de yaşayan 4 buçuk yaşındaki Mustafa Efe’nin kulaklarına kavuşması ABD’de ameliyat olması gerekiyor. Anne Funda Özcan’da ameliyat parasının yüksek olması nedeniyle esnaflara kumbara dağıtarak ameliyat parasını toplamaya çalışıyor. Anne Funda Özcan yaptığı açıklamada oğlunun kulaklarına kavuşması için 174 bin dolar gerektiğini söyledi. Anne Özcan, “ Oğlumun doğuştan iki kulak mikrotiya hastalığı var. Bu da doğuştan kulak kepçesi, kulak kanalı ve kulak deliği yok. Ve işitmesi de yok. Şuan kullanmış olduğumuz işitme cihazının da az bir süresi kaldı. Bu yüzden oğlumun ameliyat olması gerekiyor. Ama ameliyat maalesef Türkiye’de yapılmıyor. Kulak kepçesi Türkiye’de yapılıyor ama kulak deliği Amerika’da yapılıyor. ABD’de ki ameliyat ücretini de maalesef karşılayamayacağımız için bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya destek olması içinde kumbaralar dağıtıyoruz. Kumbaraları işyerlerine ve esnaflara dağıtıyoruz. Eğer yardımcı olabilirlerse herkese çok teşekkür ederiz. Esnaflar genellikle valilik izni istiyorlar. Çünkü dolandırıcılıkla itham ettikleri de oldu. Eğer ki oğlumu görmek isteyen olursa herkese oğlumu gösterebilirim. Tek kulak ameliyatı için 87 bin dolar iki kulak için 174 bin dolar gerekiyor. Ama bu sadece Aralık ayı sonuna kadar geçerli bir fiyat. Eğer ön ödemeyi yapabilirsek bu fiyat aynı kalıyor. Yapamazsak tek kulak için 99 bin dolar iki kulak için 198 bin dolar olacak. Nevşehir halkının evlatlarına sahip çıkmalarını istiyorum. Çocuklar her zaman geleceğimizdir diyoruz. Mustafa Efe’nin de geleceğimiz olmasını istiyoruz. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Arı sanayi esnafları ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Arı sanayi esnafları ile buluştu
Nevşehir Emniyeti siber dolandırıcılığa hazırladığı video ile dikkat çekti
YEREL HABERLER Nevşehir Emniyeti siber dolandırıcılığa hazırladığı ...
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Nevşehir’de “Kadın Buluşmaları” programı
YEREL HABERLER Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Nevşehir’de “Kadın ...
Nevşehir’de 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs ...
Nevşehir sokağa çıkma kısıtlamasında havadan görüntülendi Nevşehir’de vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor
YEREL HABERLER Nevşehir sokağa çıkma kısıtlamasında havadan ...
Kasası su borusu dolu tır tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Kasası su borusu dolu tır tehlike saçıyor
Vali Becel, Engelliler günü nedeniyle ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Becel, Engelliler günü nedeniyle ziyaretlerde ...
AK Parti İl Başkanı Yanar, Engelliler Gününü kutladı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Yanar, Engelliler Gününü kutladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X