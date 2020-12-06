Nevşehir'deki tarihi cami, yangında hasar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'deki tarihi cami, yangında hasar gördü

DHA

Nevşehir'deki tarihi cami, yangında hasar gördü


NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde bulunan 288 yıllık Kurşunlu Camisi'nde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülürken, camide hasar oluştu. 
Nevşehir'e bağlı Kaymaklı beldesinde bulunan, Osmanlı döneminden kalma, 288 yıllık Kurşunlu Camisi'nde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, belde sakinleri ve cami imamı, içeri girerek Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini yangından kurtardı. İhbar üzerine beldeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. 
Yangında tarihi cami büyük çapta hasar görürken, inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir
2020-12-06 13:35:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzman Çavuş Ahmet Acar, korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Uzman Çavuş Ahmet Acar, korona virüse yenik düştü
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yerinden kalkamadı Nevşehir’de trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yerinden ...
Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı
Nevşehir Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi, şehri temizledi
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi, ...
Kapadokya yabancı turistlere kaldı Balonların uçmadığı Kapadokya’da sessizlik hakim
YEREL HABERLER Kapadokya yabancı turistlere kaldı Balonların ...
Cefakar anne oğlunun ameliyat parasını kumbara ile toplamaya çalışıyor Ameliyat parasını dağıttığı kumbaralar ile toplamaya çalışıyor
YEREL HABERLER Cefakar anne oğlunun ameliyat parasını kumbara ile ...
Başkan Arı sanayi esnafları ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Arı sanayi esnafları ile buluştu
Nevşehir Emniyeti siber dolandırıcılığa hazırladığı video ile dikkat çekti
YEREL HABERLER Nevşehir Emniyeti siber dolandırıcılığa hazırladığı ...
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Nevşehir’de “Kadın Buluşmaları” programı
YEREL HABERLER Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Nevşehir’de “Kadın ...
Nevşehir’de 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X