Nevşehir'deki tarihi cami, yangında hasar gördü

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NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde bulunan 288 yıllık Kurşunlu Camisi'nde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülürken, camide hasar oluştu.

Nevşehir'e bağlı Kaymaklı beldesinde bulunan, Osmanlı döneminden kalma, 288 yıllık Kurşunlu Camisi'nde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, belde sakinleri ve cami imamı, içeri girerek Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini yangından kurtardı. İhbar üzerine beldeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında tarihi cami büyük çapta hasar görürken, inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir

2020-12-06 13:35:31



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