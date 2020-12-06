El sanatları merkezi Avanos’ta sessizlik hakim

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in Avanos ilçesinde 56 saatlik kısıtlamanın son gününde ilçede vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor.

Tüm Türkiye’de Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan ve Pazartesi sabah saat 05.00’te sona erecek kısıtlamanın son gününde el sanatları merkezi Avanos ilçesinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması dikkatlerden kaçmadı.

Avanos’ta kısıtlama sonrasında boş kalan cadde ve sokakların yanı sıra Kızılırmak nehri drone ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.