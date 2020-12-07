Ürgüp’te 1 ton 739 litre kaçak içki ele geçirildi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde 1 ton 739 litre el yapımı şarap, 9 litre el yapımı viski ve 56 litre el yapımı rakı ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde yapılan aramada 1 ton 739 litre el yapımı şarap, 9 litre el yapımı viski ve 56 litre el yapımı rakı ele geçirildi. Bağ evi sahibi H.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.