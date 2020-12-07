Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 290 kişiye 909 bin TL idari para cezası

Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 6 günde 290 kişiye 290 bin 60 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Aralık'ta saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 167 kişiye toplam 521 bin 610 TL, 4 Aralık saat 21.00 ile 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ise 123 kişiye toplam 387 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 6 gün içerisinde toplamda 290 kişiye 909 bin 60 TL idari para cezası uygulandı.

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