Hakkında 'Yakalama' kararı bulunan şahıs tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesince bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan M.A. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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