Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği kış hazırlıklarını tamamladı

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Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekipleri tüm hazırlıklarını tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur yağışı beklentisinin açıklanmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele çalışmalarını tamamladı. İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç açıklamasında, “İl Özel İdaremizin karla mücadele ekiplerimiz kış mevsimi dolayısıyla tüm hazırlıklarını tamamladı” dedi.

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