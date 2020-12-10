Nevşehir’de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında İ.Ç. yakalandı. İ.Ç.’nin yapılan üst aramasında 64,30 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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