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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya’da 1 kaçak yapı yıkıldı

İHA

Kapadokya’da 1 kaçak yapı yıkıldı

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 1 kaçak yapımının yıkımı gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde kaçak ve izinsiz yapıldığı için daha önce sahiplerince boşaltılan ve kullanılmayan bir kaçak yapımının yıkımı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri tarafından yıkıldı.
Kapadokya Bölgesinde önümüzdeki günlerde de kaçak yapıların yıkımlarının devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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