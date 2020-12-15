Köy muhtarı Covid-19’dan hayatını kaybetti

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köy muhtarı Azmi Öztürk korona virüs tedavisi görmüş olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü muhtarı Azmi Öztürk bir süre önce korona virüse yakalandı. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan muhtar Azmi Öztürk korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
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