Nevşehir’de 4 aranan şahıs yakalanarak tutuklandı

'Sizce kim bu bebek?'

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma sonrasında bir günde 4 aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahla tehdit suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.K., hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 2 ay 24 gün hapis cezası bulunan Y.G., silahla tehdit suçundan aranan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan D.D. ve silahla tehdit suçundan aranan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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