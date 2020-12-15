5 ayrı yakalama kararı bulunan şahıs tutuklandı

'Sizce kim bu bebek?'

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, uyuşturucu madde temin etmek, yaralama ve tehdit, hakaret suçları olmak üzere 5 ayrı yakalama kararı bulunan A.E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.E.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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