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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Arı: “Belediyeye gelen koç ve koyunları ziyaret edeceğim”

İHA

Belediye Başkanı Arı: “Belediyeye gelen koç ve koyunları ziyaret edeceğim”

Nevşehir’de sürüden kaçan bir koç, bir keçi ve üç koyun belediye binasını basmasının görüntüleri tüm Türkiye’yi güldürürken Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da açıklamasında, "Gün içerisinde ziyaretimize gelip görüşemeyen misafirlerimizi ben ziyarete gideceğim" dedi.
Nevşehir’de otlanırken sürüden kaçan koç, keçi ve koyunlar Nevşehir Belediyesini ziyarete gitmiş ancak içeri girmeyi başaramamıştı. Önlerine çıkan güvenlik görevlileri ve belediye personellerini kovalayan koç, keçi ve koyunların o anları güvenlik kameralarına yansımasının ardından tüm Türkiye’de tebessümüne neden olmuştu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da açıklamasında Nevşehir Belediyesi olarak Türkiye’ye renk katmaya devam ediyoruz dedi. Belediye Başkanı Arı, “Şükürler olsun. Bu şehir ve bu belediye Türkiye’ye renk katmaya devam ediyor. Hem yapmış olduğu işlerler gerçekten sadece magazinsel işlerle değil beraberinde çok güzel işlere imza atıyor. Demek ki insanların gülmeye ihtiyacı var. Dün arkadaşlar başkanım sormayın bugün ne oldu dediler. Hayırdır yine ne oldu dedim. 1 tane koç, 3 koyun ve keçi belediyeyi bastı dediler. Güvenlik kameralarını inceledim gerçekten çok hoşuma gitti. Arkadaşlara da bununla ilgili bir klip oluşturun paylaşım dedim. Pandemi sürecinde biz insanların bozulan moral ve motivasyonlarını yükseltmek için üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Bu görüntüler de insanların tebessüm göstermesine neden olur dedim ve klip hazırlattık. Gerçekten de Türkiye’de her kesimden insanın taraflı tarafsız her bir kesimden yüzünde tebessüme vesile olduk. Gerçekten de hem şehrin hem ülkemizin buna ihtiyacı varmış. Bu da bizi mutlu etti. Gerçekten çok komikti. Belediyede güvenlikçi arkadaşlarımıza takıldım. Ya siz üç koyundan korkuyorsunuz beni nasıl koruyacaksınız diye takıldım. Ama bunlar güzel şeyler. Daha bugün nelerle karşılaşacağız bilmiyorum” dedi.

“Davetsiz misafirlerimizi ziyarete gideceğim”
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı dün kendilerini ziyarete gelen ancak içeriye giremeyen koç, keçi ve koyunları ziyaret ederek onlarla kucaklaşacağını söyledi. Arı, “Biraz sonrada belediyemize gelen koç, keçi ve koyunları ziyarete gideceğim. Bakalım neymiş talepleri çünkü başkanı yerinde bulamamışlar. Özel Kalem Müdürlerinin işi insanları vitesten atmaktır. Yani gelen başkan burada yok, başkan toplantıda, başkan Ankara’da derler. Benim ekip bunu fazla yapamıyor. Ama dün gelen ziyaretçilerimiz gelmiş güvenlikçilerimiz ve Özel Kalem Müdürümüz görüştürmemiş. Biraz sonra ben onları ziyarete gideceğim. Acaba neymiş eksikleri, sıkıntılı bir ortamda mı yaşıyorlar? Yaşadıkları ağılları sıcak mı diye kontrol edeceğim. Onlara destek olup kucaklaşacağız” şeklinde konuştu.
Koçun saldırısına uğrayan Nevşehir Belediyesi personellerinden Gökhan Temel ise açıklamasında ne olduğunu anlamadığım için şaşırdığımdan kaçtım dedi. Temel, Sabah işe geldim. Koyunları karşımda görünce biran şaşırdım. Acaba nereden geldi diye düşündüm. Daha sonra herkesin kaçtığını gördüm. Baktım belediye binanın giriş kapısındaydılar. Daha sonra belediye giriş kapısının önünde büyük koçun olduğunu gördüm. Bende şaşırdığım da ne yaptığımı bilemedim koşarak oradan uzaklaştım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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