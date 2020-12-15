Aynı aileden 3 kişi 4 günde korona virüsten öldü Kovid-19’tan önce babası, sonra eşi bugünde kendisi vefat etti

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü muhtarı Azmi Öztürk’ün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Öztürk ailesi 4 günde 3 aile ferdini kaybetmenin acısını yaşıyor.

Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü muhtarı Azmi Öztürk 4 gün önce babası Gazi Öztürk’ü 2 önce de eşi Belgiya Öztürk’ü korona virüs nedeniyle kaybetti. Muhtar Öztürk’te Nevşehir Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi görmekte iken bugün de kendisi Kovid19’a yenik düşerek hayatını kaybetti.

Köyde aynı aileden 4 gün içerisinde 3 kişinin vefatı büyük üzüntüye neden olurken Nevşehir Valiliği ve Derinkuyu Kaymakamlığı da Doğala Muhtarı Azmi Öztürk için birer taziye mesajı yayımladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.