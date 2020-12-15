Nevşehir´de muhtar, eşi ve babası koronavirüsten öldü

'Sizce kim bu bebek?'

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´in Derinkuyu ilçesi Doğala köyü muhtarı Azmi Öztürk, babası Gazi Öztürk ve eşi Belgıya Öztürk 4 gün içinde koronavirüsten hayatlarını kaybetti.

Derinkuyu ilçesi Doğala Köyü muhtarı Azmi Öztürk, babası Gazi Öztürk ve eşi Belgıya Öztürk çeşitli tarihlerde koronavirüse yakalandı. Nevşehir Devlet Hastanesi´nde tedavi gören Gazi Öztürk geçen cumartesi günü, Belgıya Öztürk geçen pazar günü ve mahalle muhtarı Azmi Öztürk ise, bugün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 4 gün içinde aynı aileden 3 kişinin ölmesi yakınlarını yasa boğdu. Azmi, Gazi ve Belgıya Öztürk köy mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan mahalle muhtarı Azmi Öztürk´ün annesi ile kızının ise, koronavirüs nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesi´nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLLI DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-12-15 19:06:04



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