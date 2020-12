35 yıldır Beşiktaş’ın gazetede çıkan haberlerini biriktiriyor Abdullah Didinmez: "Gazete kupürlerini çocuklarıma miras bırakacağım"

Nevşehir’de ikamet eden ve fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan 50 yaşındaki Abdullah Didinmez 35 yıldır gazetelerde çıkan Beşiktaş haberlerinin kupürlerini biriktiriyor. Didinmez biriktirdiği haberleri çocuklarına miras bırakacağını ifade etti.

Nevşehir’de fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan Abdullah Didinmez 1987 yılında almış olduğu bir gazete ile Beşiktaş haberlerini gazeteden keserek biriktirmeye başladı. O yıldan itibaren Beşiktaş’ın her galip geldiği maçın ardından almış olduğu gazetelerde çıkan Beşiktaş haberlerini keserek biriktirmeye başladığını ifade eden Abdullah Didinmez, Beşiktaş’ın hayatında ayrı bir yeri olduğunu bu yüzden çıkan haberlerin gazete kupürlerini biriktirdiğini söyledi. Didinmez, "35 yıldan beri bu gazeteyi biriktiriyorum. Sülalece Beşiktaş taraftarıyız. Çocukluğumdan beri gazete biriktiriyorum. Herkes tespih, pul, para koleksiyonu yapıyor. Bende Beşiktaş’ın gazete kupürlerini biriktiriyorum. Beşiktaş aşktır. Benim için apayrı bir şeydir. Benim bu alışkanlığım babamdan geldi. Babam da Beşiktaşlı. Gazeteleri aldıkça Beşiktaş’ın haberlerinin bulunduğu gazete kupürlerini biriktirmek aklıma geldi. 35 yıldır gazetelerdeki Beşiktaş haberlerini biriktiriyorum" dedi.



"Kaç gazete kupürü var bilmiyorum"

35 yıldır Beşiktaş ile ilgili çıkan haberleri gazeteden keserek biriktiren Abdullah Didinmez Beşiktaş ile ilgili kaç adet gazete kupürü olduğunu kendisinin de bilmediğini söyledi. Didinmez, "Şu an kaç tane gazete kupürü var inanın bilmiyorum. Dediğim gibi 35 yıldır Beşiktaş’ın galip geldiği tüm gazete kupürleri bulunuyor. 1987 yılından beri Beşiktaş ile ilgili her kupür bulunuyor. Fenerbahçe maçı, Bursaspor maçı ve derbi maçlarını unutamıyorum" diye konuştu.



"Gören, gözlerine inanamıyor"

Beşiktaş ile ilgili gazete kupürleri biriktirdiğini gören yakınlarının gözlerine inanamadıklarını ifade eden Abdullah Didinmez, "Herkes şaşırıyor. 'Bu kadar gazeteyi ne yapacaksın, nereye kadar biriktireceksin' diyorlar. 'Mezara mı götüreceksin' diyenler bile var. Ama ben biriktirebildiğim kadarını biriktirmeye devam edeceğim. Gazete kupürlerinin başlıkları, Beşiktaş formaları, saatler, aklınıza ne gelirse hepsi var" şeklinde konuştu.



"Çocuklarıma miras bırakacağım"

Fanatik Beşiktaş taraftarı Abdullah Didinmez 35 yıldır biriktirdiği gazete kupürlerini ömrünün yettiğince biriktirmeye devam edeceğini ifade ederek, "35 yıldır biriktirdiğim gibi ömrüm yettikçe Beşiktaş’ın maç kupürlerini biriktirmeye devam edeceğim. Çocuklarıma miras bırakacağım. Benim sadece futbol aşkım var. Beşiktaş benim için apayrı bir duygudur" dedi.

