Muhtarın annesi de korona virüsten hayatını kaybetti Nevşehir’de korona virüsten aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

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'Sizce kim bu bebek?'

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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk’ün babası, eşi ve kendisinden sonra bugün de annesi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk’ün 5 gün önce babası, 3 gün önce eşi ve dün kendisinin korona virüsten dolayı hayatını kaybetmesinin ardından bugün de Muhtar Azmi Öztürk’ün annesi Saime Öztürk korona virüsten hayatını kaybetti.

Doğala köyünden 5 günde aynı aileden 4 kişinin vefat etmesi köyü yasa boğarken köy muhtarı Azmi Öztürk’ün ablasının da korona virüs tedavisinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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