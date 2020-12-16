Belediye Başkanı Arı’dan Doğala Köy Muhtarı ve ailesi için taziye mesajı

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüs (Covid19) nedeniyle hayatını kaybeden Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, eşi, annesi ve babası için taziye mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı mesajında, “Vefat haberini aldığımız Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, eşi, annesi ve babasına Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk’ün 5 gün önce babası, 3 gün önce eşi, dün kendisi ve bugün akşam saatlerde de annesi Saime Öztürk Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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