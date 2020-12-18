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Nevşehir’de Covid-19 vakaları yüzde 15 azaldı Vali Becel: “Nevşehir’de 41 bin 682 işyeri denetlendi” “Taziyelerde biraz sıkıntılarımız var”

İHA

Nevşehir’de Covid-19 vakaları yüzde 15 azaldı Vali Becel: “Nevşehir’de 41 bin 682 işyeri denetlendi” “Taziyelerde biraz sıkıntılarımız var”

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasının ardından Nevşehir’de Covid19 vakalarında yüzde 15 oranında düşüş yaşandığını söyledi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından vaka sayılarında yüzde 15 oranında düşüş yaşandığını açıkladı. Vali Becel, “İnşallah aşının uygulamasıyla birlikte uzun zamandır yaşadığımız bu stresli, sıkıntılı, pandemi ortamından kurtulmuş olacağız. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetimizin aldığı tedbirler İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda ilimizde de bir dizi tedbirleri aldık ve uygulamaya koyduk. Özelikle sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla birlikte ilimizde de ciddi anlamda korona virüs vakalarınız azaldığını söyleyebiliriz. Bu düşüşler de hepimizi memnun ediyor. Yoğun bakım doluluk oranlarında da gözle görülür bir düşüş bulunuyor. Bu da aslında bizi şunu gösteriyor. Tedbirler uygulandığı zaman tedbirlerin insan üzerindeki etkileri çok olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Buda tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Nevşehirli hemşerilerimize de hem sokağa çıkma kısıtlamalarında hem de mekanların kapalı tutulmasıyla alakalı göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Biraz daha dikkatli olmaya biraz daha sabırlı olmaya davet ediyorum. İnşallah hep beraber bunun üstesinden geleceğiz” dedi.
“Nevşehir’de 41 bin 862 işyeri denetlendi”
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 15 Mart tarihinde bugüne kadar 5 bin 590 ekip ve 17 bin 230 personelle 41 bin 862 işyerinin denetlendiğini belirtti. Vali Becel, “Nevşehir olarak 15 Mart tarihinden bugüne kadar 41 bin 862 işyerini denetledik. 5 bin 590 ekiple 17 bin 230 personelle bu denetimleri gerçekleştirdik. Yine 13 sürekli işyeri denetleme ekibimiz var. Filyasyon denetimini yapan 55 ekimiz var. İzolasyon denetimini yapan 61 ekimiz İl merkezinde 102 ekip ise ilçelerde görev yapıyor. Burada aslında çok ciddi bir zaman ve emek harcayarak bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Biz aslında her hafta sektörel denetimler yapıyoruz. Yani ekiplerimiz ile mutlaka bir denetim gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda toplu taşıma araçlarını, ticari taksileri düzenli bir şekilde denetliyoruz. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz ile şok denetimler yapıyoruz. Bu şok denetimler çok daha etkili sonuçlar verdiğini görüyoruz” diye konuştu.
“Nevşehir’de taziyelerde sıkıntılarımız var”
Nevşehir’de vatandaşların özellikle maske takma konusunda ciddi anlamda uyum sağlandığını ifade eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ancak taziyeler ile ilgili bir takım sıkıntılarla karşılaştıklarını söyledi. Vali Becel, “Özellikle Nevşehir’de maskeye uyum noktasında ciddi bir anlamda uyum olduğunu görmek mümkün ancak mesafe konusunda ve taziyeler bir araya gelme noktasında bazı sıkıntılarımızın olduğunu söylemek mümkün. Almış olduğumuz kararlarla aslında düğün, taziyeler insanların toplu olarak bir araya gelmesini neden olacak etkinliklerin kısıtlandığını hepimiz biliyoruz. Bunu yasak olduğunu yapılmaması gerektiğini de biliyoruz. Ama zaman zaman bunların olduğu ile ilgili sonrasında duyumlar alabiliyoruz. Ben özellikle vatandaşlarımızı özellikle taziyelerde uzak durmalarını istiyorum. Hepimiz çok üzülüyoruz. Tanıdıklarımızı, yakınlarımızı bu süreçte kaybediyoruz. Ama dikkat edilmediği takdirde kayıpların çok daha fazla olduğunu unutmamak gerekir. Üzüntülerimizi belki biraz daha telefonları kullanarak iletmek daha sağlıklı daha doğru ve bundan mümkün olduğunca uzak durmanın toplumun geneli açısından zor olabilir ama gerekli olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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