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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantinadan kaçan 2 kişi yakalandı

İHA

Karantinadan kaçan 2 kişi yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi ve Avanos ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında karantinada olması gerek 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaymakamlık girişinde HES kontrolünde B.D.’nin pozitif vaka olduğu ve karantina kurallarına uymadığı tespit edilmesinin ardından karantina şartlarına uymamak suçundan 3 bin 150 lira para cezası uygulanırken B.D. 112 ekiplerince KYK yurduna teslim edildi. Avanos ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrollerinde A.B.’nin yapılan kontrollerinde karantina kurallarına uymama suçundan adli tahkikat başlanmasının yanı sıra 3 bin 150 lira idari para cezası kesilirken A.B. 112 ekiplerince KYK yurduna teslim edildi.

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