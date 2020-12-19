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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cenaze namazında kısıtlamayı ve korona virüsü yok saydılar

İHA

Cenaze namazında kısıtlamayı ve korona virüsü yok saydılar

Nevşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen cenaze namazına katılanların hem sokağa çıkma kısıtlamasını hem de korona virüsü hiçe saymaları dikkatlerden kaçmadı.
Tüm Türkiye’de cuma akşam 21.00’de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00’de sona erecek olan kısıtlamaya rağmen Nevşehir’de vatandaşlar cenaze namazına katılmak için kısıtlamayı ve korona virüsü umursamaması dikkatlerden kaçmadı. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Ahmet Ergün dün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Ailesi, sosyal medya hesaplarından 'cenaze namazına katılmak isteyenler katılabilirler' çağrısını yaptı. Yapılan bu çağrının ardından Nevşehir’de yaklaşık 150 kişi cenaze namazına katılarak sokağa çıkma kısıtlamasını ve korona virüsü hiçe sayarak cenaze namazına katıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından ise korona virüs ile mücadele kapsamında cenaze namazına en fazla 30 kişi katılabilir açıklaması yapılmış ve karar tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştı.

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