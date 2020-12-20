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Nevşehir Belediyespor: 0 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1

DHA

Nevşehir Belediyespor: 0 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1


STAT: Gazi
HAKEMLER: Berkan Çetin, Abdülhamit Söyler, Buğurhan Güler
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Güzel, Erhan, Ahmet (Dk.81 Anıl), İsmail, Muhammet, Efe Can, Hasan, Muhammed (Dk.81 Furkan Işık), Emrah, Youssef (Dk.68 Emre), Burak
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: İsmail, Yasin (Dk.85 Berkehan), Fahri (Dk.59 İzlem), Emre (Dk.89 Erhan) , Akın (Dk.89 Gürkan), Gökhan, Erçin, İlker, Mücahit, Ali Kemal, Sıddık
GOL: Dk. 67 İzlem (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)
SARI KARTLAR:  Emrah (Nevşehir Belediyespor), İzlem (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 1-0 yenildi.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-12-20 16:15:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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