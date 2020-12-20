Nevşehir Belediyespor: 0 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1

STAT: Gazi
HAKEMLER: Berkan Çetin, Abdülhamit Söyler, Buğurhan Güler
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Güzel, Erhan, Ahmet (Dk.81 Anıl), İsmail, Muhammet, Efe Can, Hasan, Muhammed (Dk.81 Furkan Işık), Emrah, Youssef (Dk.68 Emre), Burak
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: İsmail, Yasin (Dk.85 Berkehan), Fahri (Dk.59 İzlem), Emre (Dk.89 Erhan) , Akın (Dk.89 Gürkan), Gökhan, Erçin, İlker, Mücahit, Ali Kemal, Sıddık
GOL: Dk. 67 İzlem (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)
SARI KARTLAR: Emrah (Nevşehir Belediyespor), İzlem (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 1-0 yenildi.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-12-20 16:15:12
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