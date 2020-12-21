2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

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Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı kasabasında bir evde çıkan yangında evde bulunan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kaymaklı Kasabası Hatipoğlu Mahallesi Kooperatif evlerinde elektik prizinden çıktığı iddia edilen yangın biranda evi alev aldı. Babaannesi ile evde bulunan 2 yaşındaki Mehmet Ünal yangında hayatını kaybederken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında ölen 2 yaşındaki Mehmet Ünal’ın anne ve babasının işte olduğu ve minik çocuğa babaannesinin baktığı öğrenildi.

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