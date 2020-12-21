JAKEM köpeklerine helikoptere inme-binme eğitimi

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİR Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM), eğitilen köpeklere helikoptere inme-binme eğitimi verildi.
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAKEM'de hayvanların eğitimleri sürüyor. Bu kapsamda merkezdeki köpeklere helikoptere inme-binme eğitimi verildi. Merkezde bulunan toplam 95 köpek helikoptere bindirilerek Nevşehir semalarında dolaştırıldı. JAKEM´de yetişen köpekler iz takip, devriye, mayın ve bomba arama, yangın tespit, arama ve kurtarma, narkotik ve psikotrop madde arama, kağıt para arama, keşif ve özel operasyon konularında eğitim görüyor.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir DHA
2020-12-21 18:37:33
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