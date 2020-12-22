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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

İHA

Nevşehir’de 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından park halinde bulunan bir araç içerisinde yapılan aramada 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Karasoku Mahallesi’nde bir otopark içerisinde bulunan park halindeki otomobilde yaptıkları aramada 100 adet kaçak cep telefonu ve 76 adet şarj aleti ele geçirildi. Şüpheliler E.Y. ve M.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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