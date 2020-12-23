Yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralama suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralama suçundan aranan hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca arandığı tespit edilen 40 yaşındaki Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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