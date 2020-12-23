Avanos’ta 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Nevşehir’in Avanos ilçesinde hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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