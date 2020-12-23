Nevşehir Emniyetinden 9 işyerine kaçak tütün operasyonu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 işyerine kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak tütün ile mücadele kapsamında il merkezinde 9 işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonrasında 7 işyerinde 44 bin 800 adet dolu makaron, 133 kilogram kıyılmış tütün, 13 buçuk kilogram nargile tütünü, 2 buçuk kilogram pipo tütünü, 2 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonrasında 7 işyeri sahibine tütün ve tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.