Belediye Başkanı Arı’dan yürekleri ısıtacak mesaj Nevşehir Belediye Başkanı Arı: “Bir yavrumuz aç ve açıkta kalırsa bu vebal bizimdir”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eğer bu şehirde bir yavrumuz aç ve açıkta kalır ise bir kuzumuz soğuk yatağa girer ise bunun vebali önce benim ve ekibim boynunadır” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı içerisinde bulunduğumuz kış mevsimi nedeniyle sosyal medya hesabından Nevşehir halkına çağrıda bulunarak, "Bu şehirde bir yavrumuz aç ve açıkta kalırsa lütfen bu durumu bize bildirin" dedi. Belediye Başkanı Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kardeşlerim, Eğer bu şehirde bir yavrumuz aç ve açıkta kalır ise bir kuzumuz soğuk yatağa girer ise bunun vebali önce benim ve ekibim boynunadır. Eğer bu durumda bir aileden haberdar olup bize bildirmez iseniz bu vebal hepimizindir. Lütfen bu durumdan bilgisi olan kardeşlerim, şahsıma, Turkuaz masaya, Alo 153’e veya 0537 850 50 50 whatsapp hattımıza bildirelim” sözlerini paylaştı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

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