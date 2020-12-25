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Şehit ve Gazi Aileleri: “AİHM şehitlerimizi ve uzvunu kaybeden gazilerimizin bedenlerini istiyoruz” İç Anadolu Bölgesi Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleri Başkanlar Kurulu’ndan AİHM’e sert tepki

İHA

Şehit ve Gazi Aileleri: “AİHM şehitlerimizi ve uzvunu kaybeden gazilerimizin bedenlerini istiyoruz” İç Anadolu Bölgesi Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleri Başkanlar Kurulu’ndan AİHM’e sert tepki

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bir kez daha Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmasının ardından İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri ve Gazi Aileleri Dernekleri Başkanlar Kurulu, Nevşehir’de düzenlendikleri basın açıklamasında AİHM’in kararına sert tepki gösterdi.
İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri ve Gazi Aileleri Dernekleri Başkanları Kurulu adına basın açıklaması yapan Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş kararına tepki göstererek “Bizde AİHM’den hem şehitlerimizi hem de uzvunu kaybeden gazilerimizin bedenlerini geri istiyoruz” dedi. Çiftçi açıklamasında, “Eski HDP Genel Başkanı terörist Selahattin Demirtaş ülkemizde başlatmış olduğu Kobani olayları ve 20 Eylül 2019 da devletin birlik ve ülke bütünlüğünü bozmak için suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini yok etmek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek, yağmaya azmettirmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek suçlarından dolayı ve hukukun dışına çıkan tüm siyasal söylemlerinden ve eylemlerinden sorumludur. Terörist Selahattin Demirtaş PKK ile içli dışlı olan elinde şehitlerimizin kanı olan, oradaki Kürt Vatandaşlarımızı sokağa döken 53 Vatandaşımızın da katili olan siyasetçi maskesi takınan bir teröristtir. Teröriste sahip çıkmakta teröristliktir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Terörist Selahattin Demirtaş için tahliye kararı vermiş olması bu şahsın masum olduğu anlamına gelmiyor hiçbir terörist masum değildir. Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş’ın serbest bırakılmasına hükmetmek yüzbinlerce şehitlerimize ve gazilerimize yapılan en büyük ihanettir. Bu ihanetiniz tarihe kara leke olarak düşülecektir. Ülkemizi her yerden sıkıştırmaya çalışan FETÖ ve teröristlerden kurulan AİHM üyelerine sormak lazım eğer bu saldırılar ve yapılan ihanetler kendi ülkenizde sizin askerinize, polisinize beşikteki bebeklerinize yapılsaydı aynı kararı yine verir miydiniz? Teröristi mağdur yerine koyar mıydınız? Bu ülkede mağdur olan Selahattin Demirtaş değil bu ülkede mağdur olan aslan gibi evladını eşini babasını toprağa verenlerdir. Bu ülkede mağdur olan gözünü, kolunu, bacağını uzvunu kaybeden kahraman gazilerimizdir. Biz iç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazi dernekleri olarak buradan Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, yürekli hâkim ve Savcılarımıza sesleniyoruz; bu haini asla serbest bırakmayın yoksa şehitlerimizin vebali hepimizin üzerine kalır” dedi.
Nevşehir Şehitlik Parkından düzenlen basın açıklamasına Nevşehir’in yanı sıra Yozgat, Kırşehir, Niğde, Sivas, Kırıkkale, Aksaray illerinin yanı sıra Sarıkaya ve Yerköy Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek başkanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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