Nevşehir'de şehit ailelerinden AİHM'nin Demirtaş kararına tepki



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)NEVŞEHİR'de bir araya gelen İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri Başkanlar Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına tepki gösterdi.

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri Başkanlar Kurulu, Nevşehir'de bir araya geldi. Kurul tarafından hazırlanan ortak metni Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi okudu. AİHM'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara tepki gösteren Çiftçi, "Selahattin Demirtaş PKK ile içli dışlı olan, elinde şehitlerimizin kanı olan, oradaki Kürt vatandaşlarımızı sokağa döken, 53 vatandaşımızın da katili olan siyasetçi maskesi takınan bir teröristtir. Teröriste sahip çıkmak da teröristliktir. AİHM terörist Selahattin Demirtaş için tahliye kararı vermiş olması bu şahsın masum olduğu anlamına gelmiyor. Hiçbir terörist masum değildir. Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş'ın serbest bırakılmasına hükmetmek, yüzbinlerce şehitlerimize ve gazilerimize yapılan en büyük ihanettir. Bu ihanetiniz tarihe kara leke olarak düşülecektir" dedi.

Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemediklerini belirten Çiftçi, "Bu ülkede mağdur olan Selahattin Demirtaş değil, bu ülkede mağdur olan aslan gibi evladını, eşini, babasını toprağa verenlerdir. Biz İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri olarak buradan Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, yürekli hakim ve savcılarımıza sesleniyoruz; bu haini asla serbest bırakmayın, yoksa şehitlerimizin vebali hepimizin üzerine kalır" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-12-25 15:47:14



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