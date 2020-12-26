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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

İHA

Kapadokya’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımları sürüyor.
Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımları devam ediyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından daha önce yıkım kararı alınan ancak işletme sahipleri tarafından yıkılmayan kaçak yapıların yıkımları İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerce yapılıyor. Avanos ilçesine bağlı Devrent vadisinde bulunan ve kaçak yapı olduğu belirlenen bir yapının yıkımı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı.
Kapadokya Bölgesinde hafta boyunca tespit edilen kaçak yapıların yıkımlarının devam edeceği öğrenildi.

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