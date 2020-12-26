Mahalle bekçisinden yürekleri ısıtan görüntü Aç kalan kedi ve köpeğe bekçi şefkati

Nevşehir’in Avanos ilçesinde görevli bir bekçinin kazları beslediğini gören kedi ve köpeğe bekçinin şefkati yürekleri ısıttı.

Türkiye’de Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan ve Pazartesi günü sabah 05.00’de sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokakta bulunan hayvanları da beslemek güvenlik görevlilerine düştü. Avanos ilçesinde Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördeklerin bekçi ve polisler tarafından beslendiğini gören bir kedi ve köpekte bekçinin yanına geldi. Yanına bir kedi ve köpeğin geldiğini gören Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli mahalle bekçisi de elinde bulunan ekmeği kedi ve köpeğe vermesi ve onlarla ilgilenmesi yürekleri ısıttı.

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