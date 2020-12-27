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Koronavirüse dikkat çekmek için kendi kazdığı mezara girdi

DHA

Koronavirüse dikkat çekmek için kendi kazdığı mezara girdi


Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR(DHA)NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde mezarcı Hacı Tosun (48), Covid-19 salgınına dikkat çekmek için kendi kazdığı mezara girdi. Tosun, "Bir yılda Bahçeli'de 10 kişi Covid-19 salgını nedeniyle vefat etti. Lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim" dedi.
Bahçeli köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hacı Tosun, geçimini 28 yıldır yaptığı mezar kazıcılığı ile sağlıyor. Tosun, son dönemlerde artış gösteren koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu. Tosun, kendi kazdığı mezara girerek, vatandaşları koronavirüse karşı duyarlı olmaya davet etti. Tosun,  "Allah rızası için bu salgına karşı dikkat edin, maske ve sosyal mesafeyi mutlaka koruyalım. 28 yıllık mesleğimi bir yıldır yaşanan bu Covid-19 salgınından dolayı psikolojim bozulduğu için bıraktım. Köy mezarlığındaki birçok mezar alanını tek başıma kazdım, köylülerimizi defnettim. Bir yılda Bahçeli'de 10 kişi Covid-19 salgını nedeniyle vefat etti. Lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Ölüm elbette olacak ama Covid-19 nedeniyle ölüm olunca çok üzülüyorum. Devletimiz bu hastalıkla çok uğraşıyor. Yetkililerin uyarılarına tüm vatandaşlarımızın kesinlikle uymasını istiyorum" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-12-27 11:22:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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