Nevşehir’de aranan 18 kişiden 7’si tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında aranan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan adli makamlarca yakalama kararı ile aranan şahıslardan 18 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 18 kişiden 7’si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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