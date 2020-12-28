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AK Parti milletvekili Menekşe: “60 milyonda yapılan doğal yapıyı 60 yılda yok edeceğiz” AK Parti milletvekili Açıkgöz: “Kapadokya Türk turizminin tanıtım yüzü olması lazım” Nevşehir Belediye Başkanı Arı: “2021 yılında turizmde hareketliliği bekliyoruz” Nevşehir’de Turizm Tanıtım Çalışmaları toplantısı yapıldı

İHA

AK Parti milletvekili Menekşe: “60 milyonda yapılan doğal yapıyı 60 yılda yok edeceğiz” AK Parti milletvekili Açıkgöz: “Kapadokya Türk turizminin tanıtım yüzü olması lazım” Nevşehir Belediye Başkanı Arı: “2021 yılında turizmde hareketliliği bekliyoruz” Nevşehir’de Turizm Tanıtım Çalışmaları toplantısı yapıldı

Nevşehir İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Nevşehir Turizm Tanıtım Çalışmaları toplantısı yapıldı.
Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda Nevşehir ve Kapadokya Bölgesinin tanıtım çalışmaları konuşuldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici’nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "2021 Mart ve Nisan ayında turizmde yükselmeyi bekliyoruz" dedi. Arı, “Pandemi ile birlikte bütün sosyal hayat, kültürel hayat ve ekonomik hayatı etkileyen bir hadise ile karşı karşıyayız. Bu süreçte en fazla sıkıntıyı çeken de bölgemiz Nevşehir ve Kapadokya bölgesidir. Dünyada yapılan aşı çalışmaları ve alınan tedbirlerle 2020’yi kaybettik. Ama 2021 yılında turizmin canlanmasını hep birlikte umut ediyoruz. Bölgemiz geçen yıl 4 milyon civarı turist aldı, bu yılki hedef 5 milyon ve 2023’e 7 milyon turist hedefi vardı. Şimdi ilaç ortaya çıktıktan sonra insanlar artık yeterince sıkılmış oldukları ortamdan kurtulacaklar. Daha çok seyahatin olabileceği bu anlamda inşallah 2021 Mart ve Nisan ayından itibaren turizmde bir yükselmenin olacağını hep birlikte bekliyoruz” dedi.
AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe de burada yaptığı konuşmada, "60 milyon yılda yapılan doğal yaptığı neredeyse 60 yılda kaybedeceğiz" dedi. Menekşe, “Batının veya dünyanın görmüş olduğu bu değeri bizler yerelde çok iyi değerlendirdiğimizi düşünmüyorum. 60 milyon yılda oluşmuş bir doğal yapıyı 60 yılda neredeyse heba edeceğiz. Yani 60 milyon yılın bize getirmiş olduğu getirisini neredeyse 60 yılda kaybedeceğiz. İşte Alan Başkanlığı da bunun için kuruldu. Yani önce bölgeyi korumamız lazım ki değişik destinasyonlarla bölge tanıtımına katkı sağlayacak farklı faaliyetler ile turizm açısından hem bölgemize hem ülkemize gelir elde etmek bizim için boyun borcu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ise Kapadokya bölgesinin Türk turizminin tanıtım yüzü olması gerektiğini ifade etti. Açıkgöz, “Biz öncelik ve ayrıcalık istiyoruz. Çünkü Kapadokya bölgesi Türk turizminin ve Türk ekonomisinin lokomotifi olacaktır. Yani biz Kapadokya’yı reklam yüzü yaparsak Türk turizminin daha değer kazanacağına inanıyoruz. Nevşehir’de keşfedilmemiş bir çok kilise keşfedilmemiş bir çok değer var. Biz bunları ortaya çıkardığımız zaman Kapadokya Türk turizminin lokomotifi olacaktır” şeklinde konuştu.
Nevşehir Valisi Kapadokya Alan Başkanı İnci Sezer Becel de konuşmasında “Kapadokya aslında Türkiye’nin küçük bir sembolü. Yani Türkiye’deki çeşitliliği Kapadokya’da görmek mümkün. Böyle bir zenginliğe sahip olmak ve böyle bir zenginliğin üzerinde oturmanın getirmiş olduğu çok büyük sorumlulukları var. Kapadokya Alan Başkanlığı Kapadokya’nın, Kapadokya Alan Başkanlığı Kapadokyalıların. Bu kuruma sahip çıkmamız lazım. Bu kurumu etkin bir şekilde kullanma gayesindeyiz. Tabi kullanırken en büyük desteği turizmcilerden bekliyoruz” dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler’in yanı sıra ilçe ve belde belediye başkanları ve turizmciler katıldı.

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