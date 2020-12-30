Hırsızlık şüphelisine ev hapsi cezası verildi

Nevşehir’de bir marketten 5 adet 5 litrelik Ayçiçek yağı çalan hırsızlık şüphelisi 1 kişiye ev hapsi cezası verildi.

Alınan bilgilere göre, Güzelyurt Mahallesinde bir marketten 5 adet 5 litrelik Ayçiçek yağının çalınması neticesinde meydana gelen "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahsa 31 Ocak 2021 tarihine kadar ev hapsi cezası verildiği öğrenildi.

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