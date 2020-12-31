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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi için imzalar atıldı

İHA

Nevşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi için imzalar atıldı

Nevşehir Belediyesi'nde çalışan HAKİŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmetİş Sendikasına üye işçiler ve Öz Güven Sen’e bağlı özel güvenlik görevlilerini ilgilendiren toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Nevşehir Belediyesi’nde çalışan 94 kadrolu işçinin ve özel güvenlik görevlilerinin maaşları devlet memurları maaşlarına gelecek zam ve enflasyon farkı oranında arttırılarak sosyal haklarında iyileştirme yapıldı.
Çalışan haklarının korunmasını ve artırılmasını hedef alan sözleşmeye, Belediye Başkanı Rasim Arı ve HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir birlikte imza koydu.
Toplu iş sözleşmesi törenine Belediye Başkanı Arı ve Hizmetİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özdemir’in yanı sıra, Öz Güven Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Sipahi, Ümit Yalçın, Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kırşehir İl Başkanı Hızır Gürler, HAKİŞ Konfederasyonu Nevşehir İl Başkanı M. Fatih Mutlu, sendikanın Nevşehir kadın komite başkanı Özgül Korkmaz ve işyeri sendika temsilcileri katıldı.
Burada konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, yapılan sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı, uğurlu olmasını diledi.
Nevşehir’de başlattıkları hizmet seferberliği için gecesini gündüzüne katarak hizmet üreten tüm çalışanlara teşekkür eden Arı, “Hep birlikte daha çok çalışıp şehrimize daha çok hizmet sunacağız. İyileştireceğimiz mali yapımızla birlikte hem çalışanlarımıza daha çok imkan sunacağız hem de hizmet kalitemizi arttıracağız. Bizi bu makamlara getiren milletimize, hemşehrilerimize karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Emanete en iyi şekilde sahip çıkmak durumundayız. Daha fazla çalışıp, daha fazla üreterek şehrin her bir köşesine hizmet götürmeliyiz. ” dedi.
Genel Başkan Yardımcısı Özdemir ise, örgütlenme sürecinde görev alan üyelerine teşekkür ederek şunları kaydetti;
“Ülkemiz zor günlerden geçiyor, salgın günlerinde üyelerimizin emeklerinin karşılığını almanın haklı gururunu yaşıyoruz. 210 üyemiz adına Nevşehir’de başarılı bir sözleşme imzalıyoruz, emekçinin alın terinin karşılığını alma mücadelesinin kutsallığına inandık ve mücadele ettik. HİZMETİŞ Sendikası olarak her zaman işvereni, işçiyi bir masanın etrafında buluşturmayı amaçladık”
Nevşehir işçisinin boynunu bükük bırakmayıp hakkını gözettiği için Belediye Başkanı Arı’ya teşekkür eden Özdemir, “Bundan sonra üyelerimize de işlerini en iyi şekilde yapmak düşüyor. Rızkımızı helalinden kazanmak için çabalamalıyız ve şehrimizi daha ileriye taşımalıyız. Sözleşmemiz üyelerimize ve Belediyemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Toplu iş sözleşme töreni karşılıklı hediyeleşme ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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