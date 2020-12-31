Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi kurtarıldı



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, 9 katlı apartmanın 6´ncı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alınırken, binada mahsur kalan yaşlı kadın, polis tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Bekdik Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıktı. Sevilay Toprakçıer'in yalnız yaşadığı dairede henüz bilinmeyen çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binayı saran dumandan etkilenen 6 kişiye gelen sağlık ekipleri müdahale etti. 3 kişiye ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, 3 kişi Nevşehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Binanın 7'nci katındaki dairede mahsur kalan Meryem Şenel (93) ise polisler tarafından kurtarıldı. Şenel, "Ben yangını hiç görmedim. Kapı çalınınca açtım. Polisler beni kucaklayıp aldılar" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Polis, inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-12-31 15:00:43



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