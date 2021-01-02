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Kapadokya'da mevsimsel farklılık aynı noktadan çekilen fotoğrafa yansıdı Kapadokya’da 1 yıl ara ile aynı yer aynı kareler şaşırttı Kapadokya’da 2 Ocak 2020 - 2 Ocak 2021 farkı yaşanıyor

İHA

Kapadokya'da mevsimsel farklılık aynı noktadan çekilen fotoğrafa yansıdı Kapadokya’da 1 yıl ara ile aynı yer aynı kareler şaşırttı Kapadokya’da 2 Ocak 2020 - 2 Ocak 2021 farkı yaşanıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2 Ocak 2020 tarihinde karlarla kaplı peribacaları bugün ise yazdan kalma bir havayı yaşıyor.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2 Ocak 2020 tarihinde kar yağışı ile birlikte karlarla kaplı peribacaları kartpostallık görüntüler vermişti. Aradan geçen 1 yılın ardından ise Kapadokya bölgesinde henüz kar yağışı yaşanmazken bölgede adeta yazdan kalan bir mevsimin yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

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