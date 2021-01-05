Nevşehir’de DEAŞ şüphelisi 1 kişi tutuklandı

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu, örgütte silahlı eğitim aldığı iddiasıyla Suriye uyruklu M.E.Ç.'yi ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.E.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.