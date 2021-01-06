Jandarma aranan 2 şüpheliyi yakaladı

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada hakkında arama kararı bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Arama Timi ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan C.G. ve N.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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