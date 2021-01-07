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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

İHA

Nevşehir Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Nevşehir Belediye Meclisi 2021 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Rasim Arı’nın başkanlığında yaptı. Başkan Arı toplantıda meclis üyelerini 2020 yılında gerçekleştirilen ve yeni yılda hayata geçirilecek olan proje ve yatırımlara ilişkin bilgilendirdi.
Nevşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yardımcıları Ersan Erkut, Bektaş Demir, İbrahim Yüzer ve Ersin Erol’un yanı sıra AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katılım sağladı.
Toplantının açılışında konuşan Başkan Rasim Arı, tüm meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak, 2021 yılının Nevşehir ve ülkemiz için sağlık, mutluluk ve refah getirmesi dileğinde bulundu.
Geride bırakılan 2020 yılında Nevşehir için birçok önemli karaların alındığı belediye meclisinde tüm üyelerin uyum içerisinde bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Arı, bundan dolayı kendilerine teşekkür etti.
Arı: “Hepimizin ortak amacı bu şehre hizmet etmek. Bunun için belediye meclisimizde bu şehre değer katacak birçok önemli çalışmayı ele alıyoruz. Bu şehrin hak ettiği hizmetleri alması ve marka bir şehir olması hepimizin ortak kaygısı olmalı. Nitekim bunu bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz toplantılarda gördük. Meclis üyelerimize farklı partilerden olmasına karşın, şehrin kaderini etkileyecek konularda gösterdikleri tutum ve uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
Meclis üyelerine 2020 yılında Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yatırım ve projelere ilişkin bilgiler veren Arı, aynı zamanda 2021 yılında yapacakları çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.
2021 yılında Nevşehir Belediyesi olarak altyapıdan üstyapıya, spordan eğitim ve kültür faaliyetlerine, turizmden gençlik ce kadın projelerine birçok önemli hizmeti hayata geçireceklerini vurgulayan Arı, “Nevşehir’deki vatandaşlarımız her zaman en güzel hizmeti hak ediyor. Şehrimiz her ay, her yıl daha iyiye daha güzele ulaşıyor. Tüm Türkiye Nevşehir’i örnek gösteriyor. Tabi ki daha yapacak çok işimiz var. İnşallah 2021 yılında da meclis üyelerimiz ile birlikte önemli işlere imza atacağız. Yeter ki birlik beraberlik olsun, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yoktur.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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