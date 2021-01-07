Nevşehir'de 2 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı yakalama kararı ile aranan şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Kırşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ve Küçükçekmece 16.Asliye Ceza Mahkemesince vergi usul kanuna muhalefet suçlarından aranan hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan Y.D. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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