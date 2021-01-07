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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de yenilenen yürüyüş yolu ve bisiklet yolu hizmete açıldı

İHA

Nevşehir’de yenilenen yürüyüş yolu ve bisiklet yolu hizmete açıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce yenileme çalışmaları başlatılan Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bisiklet ve yürüyüş yolu hizmete girdi. Kauçuk tartan zemin ve sıcak asfalt yapılan yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşlardan tam not aldı.
Nevşehir Belediyesi, kentte bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak, bisiklet kültürünü arttırmak ve vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla bir yandan yeni bisiklet ve yürüyüş yolları yaparken bir yandan da mevcut olanların bakım ve yenileme çalışması yürütüyor.
Bu kapsamda Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla Avanos yolu üzerindeki Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan bisiklet ve yürüyüş yolunun yenileme çalışması tamamlandı.
1,5 km uzunluğundaki parkurda Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde daha önce zemini beton kaplama olan bisiklet yolu asfalt olurken, parke taşla kaplı olan yürüyüş yolunun zemini ise kauçuk tartan yapıldı.
Belediye ekipleri ayrıca yol boyunca peyzaj ve ışıklandırma çalışması gerçekleştirdi.
Yenilenen bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşların spor yapmalarına olanak sağlamak amacıyla kentte bisiklet ve yürüyüş yollarının sayısını arttıracaklarını söyledi.
Arı, “Nevşehir Belediyesi olarak vatandaşlara hizmet etmek gibi kutsal bir görevimiz var. Halkımızdan aldığımız emanete en iyi şekilde sahip çıkıp birbirinden güzel projeleri kendilerine armağan etmek istiyoruz. Alt yapı çalışmalarının bir bir bittiği mahalle ve sokakları görüyorsunuz. Burasıda nasıl bir şehir hayali kurduğumuzun da bir göstergesidir. Göreceksiniz, Nevşehir Türkiye’nin parmakla gösterilen, dünyada da sayılı güzelliğe sahip kentlerden biri olacak” dedi.
Bu arada yürüyüş ve bisiklet yolunun ilk ziyaretçileri de çalışmalara tam not verdi. Konforlu bir zeminde koşu ve yürüyüş yaparak bisiklet süren vatandaşlar çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Arı’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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