Acıgöl’de hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

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Ürgüp İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan aranan şüpheli Acıgöl’de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlamat ve İnfaz Bürosunca kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından aranan S.D., Acıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yol kontrol ve denetleme noktasında yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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