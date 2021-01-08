Nevşehir’de buğday hırsızı yakalandı

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Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyünde muhtelif zamanlarda buğday ve bakliyat ürünleri çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyünde çeşitli tarihlerde 500 kilogram buğday, 20 kilogram mercimek, 40 litre mazot ve 1 adet akünün çalınmasıyla ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında şüpheli Y.D. saklandığı evden yakalanarak gözaltına alındı. Buğday hırsızı Y.D.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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