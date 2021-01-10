Koyun, kangal yavrularına annelik yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koyun, kangal yavrularına annelik yapıyor

DHA

Koyun, kangal yavrularına annelik yapıyor


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde yaşayan çiftçi Hacı Tosun'a ait koyun, 3 kangal yavrusuna annelik yapıyor.
İlçeye Bahçeli köyünde oturan Hacı Tosun'a ait 'Nazlı' isimli kangal cinsi köpek, hayvanları otlatırken kayboldu. Köpeğin çalınmış olabileceğini düşünen Tosun, yeni doğum yapan 'Nazlı'nın 3 yavrusunu, sürüdeki koyunu emzirterek doyurmaya başladı. Koyunun, kangal yavrularına annelik yapması görenleri şaşırttı. Tosun, köpeğinin bulunmasını isteyerek, "Hayvan otlatırken, 16 aylık kangal cinsi köpeğim 'Nazlı' ortadan kayboldu. Ben, çalındığını düşünüyorum. Nazlı'nın 3 tane yavrusu var. Anneleri olmadığından yavrularının ölmemesi için koyunu emziriyorum. Bir haftalık köpeklerin hayatta kalması için emmeleri şart. Köpeğimi bulmak, yavrularını kurtarmak istiyorum" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-01-10 13:01:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 10 Ocak Gazeteciler ...
Başkan Arı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Arı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
Vali Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Vali Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü ...
Bu mezarlar yerden 60 metre yükseklikte Kapadokya’daki tarihi kalede bulunan Roma dönemine ait mezarlar turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Bu mezarlar yerden 60 metre ...
Gülşehir’de kahvehanelere aylık bin lira destek verilecek Gülşehir Belediyesi, kapalı esnafların yanında olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Gülşehir’de kahvehanelere aylık bin lira destek ...
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
YEREL HABERLER Kapadokya’da balon turları iptal edildi
Nevşehir’de Covid-19’dan vefat edenler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Nevşehir’de Covid-19’dan vefat edenler için mevlit ...
Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak
YEREL HABERLER Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye ...
Nevşehir’de buğday hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de buğday hırsızı yakalandı
Uçhisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Uçhisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Belediye Başkanı Rasim Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Rasim Arı, esnaf ziyaretlerinde ...
Acıgöl’de hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Acıgöl’de hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı
Ürgüp’te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ürgüp’te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
Nafaka hükümlerine uymayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Nafaka hükümlerine uymayan şahıs tutuklandı
Nevşehir’de babasını bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de babasını bıçakla yaralayan şahıs ...